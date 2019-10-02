Во Львове шахматист забил соперника до смерти молотком после поражения

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю, говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

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