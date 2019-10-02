Главная Новости
2 октября • обновлено в 23:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Во Львове шахматист забил соперника до смерти молотком после поражения

3.1т Читать материал на украинском

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю, говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости
Чемпиона по боксу в России убил пьяный посетитель бара

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хоккеист умер не приходя в сознание после двух недель пребывания в коме. В реанимацию молодой спортсмен попал, после того, как заступился за девушку в одном из баров в центре города

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
Место
Украина Львов
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Честь короны шахматной — на карте! И он от пораженья не уйдёт: Мы сыграли с Талем десять партий — В преферанс, в очко и на бильярде. Таль сказал: "Такой не подведёт!"(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да уж, куда там русской рулетке до украинских шахмат.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
УКРОШАХМАТЫ - ЭТО КРУТО! САМАЯ СИЛЬНАЯ ФИГУРА - МОЛОТОК!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel