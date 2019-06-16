Известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина погибла во Львове в воскресенье, 16 июня. 77-летню женщину сбило авто возле Привокзального рынка, на ул. Городецкой.

Любовь Рассыхина

Борис и Любовь Рассыхины

По данным местных СМИ за рулем Mercedes-Benz 410D был 44-летний гражданин Азербайджана. Женщина шла на поезд, чтобы съездить в гости к дочери. Смерть наступила мгновенно.

"Мастер спорта по гимнастике, судья международной категории Любовь Рассыхина несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА. Любовь Рассыхина - жена Бориса Рассыхина, который в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба. Любовь и Борис прожили вместе почти 60 лет..."- написал у себя в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.

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