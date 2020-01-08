Внедорожник с украинским штурманом сгорел во время ралли "Дакар"

Автомобиль российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона "Дакар". Его штурманом был украинец Виталий Евтехов.

Как сообщил 24tv.ua со ссылкой на официальный сайт гонки, на 285-м километре спецучастка машина Mini команды X-raid G-Energy загорелась. Российский гонщик и украинский штурман не пострадали.

Автомобиль X-Raid G-Energy Team загорелся во время ралли "Дакар" motorsport.com

По предварительным данным возгорание произошло из-за того, что лопнула трубка высокого давления в топливной системе. Топливо вытекло и попало на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. Машина выгорела полностью. Поэтому команда вынуждена сняться с соревнований и покинула "Дакар".

Стоит отметить, что на момент аварии автомобиль показывал девятое время на третьем этапе, а в генеральной квалификации был на одиннадцатом месте.

В этом году ралли-рейд "Дакар" впервые в истории проходит на территории Саудовской Аравии. До 2008 году он проходил в Северной Африке, а до этого 11 последних лет – в Южной Америке. Гонки перенесли туда из-за террористических угроз в Мавритании, что привело к отмене гонки 2008 года – последней в Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на легендарном ралли "Дакар" в 2018 году произошла страшная авария с участием американского экипажа – было опубликовано видео.

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