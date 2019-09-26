В США умерла 32-летняя боец ММА: стала известна причина

32-летняя американка Кэти Коллинз, выступавшая в смешанных единоборствах, умерла в среду, 25 сентября. Причиной смерти стала аневризма головного мозга, вызвавшая инсульт.

О кончине спортсменки сообщил ее тренер Джей Ти Тилли в своем Facebook.

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"Борьба окончена. Ты никогда не прекращала сражаться, не сдавались и мы. Я так горжусь тобой, Кейт. Мы сделали это. Мне посчастливилось вместе с тобой реализовать твою мечту. Не променял бы это ни на что другое. Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо может это представить", - написал Тилли и прикрепил к сообщению фотографии со спортсменкой.

На счету Коллинз 12 боев в MMA, в которых она одержала семь побед и потерпела пять поражений. Последний бой Кэти, у которой осталось двое детей, провела в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский боксер вышел на бой под чужим именем и умер: момент смерти попал на видео.

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