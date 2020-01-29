В сети набирает популярность сексуальная гольфистка из Китая – опубликованы горячие фото красотки

Фотографии сексуальной гольфистки из Китая Лили Мунихи вызвали большой ажиотаж в сети. Она стала членом крупнейшей женской организации гольфа LPGA лишь в 2019 году.

Как сообщается на официальном сайте LPGA, она начала заниматься этим видом спорта в шесть лет, ее увлечения – здоровый образ жизни и фитнес. За 2019 год она сумела заработать около 33 тысяч долларов.

Лили Мунихи SG Talk

В Instagram на нее подписалось уже 282 тысячи человек. Предлагаем вам взглянуть на фотографии Лили.

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