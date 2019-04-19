В России зверски убили тренера по карате

В Амурской области (Россия) возле спорткомплекса города Белогорск был зверски убит молодой тренер по карате.

По информации следственных органов, 24-летний наставник после завершения занятий закрывал дверь комплекса, когда на него набросился подросток и нанес тренеру несколько ножевых ранений. Мужчину оперативно доставили в клинику, но несмотря на все усилия медиков . он скончался не приходя в сознание.

Полицейскими оперативно был задержан подозреваемый в убийстве 17-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия, чтобы понять причины и мотивы жестокого убийства.

Как сообщалOBOZREVATEL, российский боксер Александр Костромин, который был убит в Белгороде, получил несколько выстрелов в спину, а преступнику удалось скрыться с места преступления.

Как пишет RT, на спине Костромина было обнаружено восемь пулевых ранений, которые и привели к его смерти. Один из жителей дома, возле которого застрелили спортсмена, слышал хлопки.

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