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В России зверски убили тренера по карате

1.8тЧитать материал на украинском

В Амурской области (Россия) возле спорткомплекса города Белогорск был зверски убит молодой тренер по карате.

По информации следственных органов, 24-летний наставник после завершения занятий закрывал дверь комплекса, когда на него набросился подросток и нанес тренеру несколько ножевых ранений. Мужчину оперативно доставили в клинику, но несмотря на все усилия медиков . он скончался не приходя в сознание.

В России зверски убили тренера по карате
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Полицейскими оперативно был задержан подозреваемый в убийстве 17-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия, чтобы понять причины и мотивы жестокого убийства.

Как сообщалOBOZREVATEL, российский боксер Александр Костромин, который был убит в Белгороде, получил несколько выстрелов в спину, а преступнику удалось скрыться с места преступления.

Как пишет RT, на спине Костромина было обнаружено восемь пулевых ранений, которые и привели к его смерти. Один из жителей дома, возле которого застрелили спортсмена, слышал хлопки.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это Россия, в спину исподтишка... Привыкайте в каке жить мокши, только цветочки,- ягодки впереди.
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