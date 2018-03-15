В России соревнования по плаванию завершились смертельной трагедией

17-летний спортсмен утонул в Обнинске (Калужская область) во время соревнований по плаванию, информирует пресс-служба регионального следственного управления СКР. Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, юноша проплыл 50-метровую дистанцию и вплавь возвращался назад.

"В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет", - говорится в сообщении.

Медики пытались реанимировать спортсмена, но он умер. По данным следствия, за несколько дней до состязаний молодой человек прошел обследование и получил допуск к соревнованиям. Причина его смерти пока не установлена.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что бывший тренер сборной России умер в самолете.