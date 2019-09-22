В России скончался двукратный олимпийский чемпион

Двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов скончался на 92-м году жизни, сообщает Федерация конного спорта РФ.

О месте и времени прощания со спортсменом сообщат позднее.

Иван Кизимов — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Семь раз он был чемпионом СССР. После Олимпиады 1976 года в Монреале Кизимов занимался тренерской работой, некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Кизимова назвали петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Новости В России умер чемпион мира

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный норвежский трехкратный олимпийский чемпион по биатлону скончался в возрасте 49 лет. У спортсмена остались жена и двое детей.

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