В Польше умер 23-летний украинский чемпион

Чемпион Украины по мас-рестлингау и обладатель "бронзы" Кубка мира Владислав Минич умер во время пребывания в Польше. 23-летний спортсмен отправился в соседнюю страну на заработки, где устроился на строительные работы.

Об этом сообщил Федерация масс-рестлинга Украины на своей странице в социальной сети Facebook. По данным президента организации Валерия Газаева, у парня оторвался тромб. "В таком возрасте... Не курил, не пил, на турнике подтягивался 65 раз! Был очень спортивным и жизнерадостным..." – прокомментировал трагедию функционер.

Новости Умер легенда мирового баскетбола

При этом у родителей Минича возникли проблемы с доставкой тела сына в Украину. Для этого понадобилось 70 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная чемпиона Европы по плаванию скончалась в возрасте 33-х лет.