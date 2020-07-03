В Москве умер отец Хабиба

В Москве умер отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова. В последнее время он находился в очень тяжелом состоянии в одной из больниц российской столицы.

25 апреля Абдулманап был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию. 3 мая у него случился инфаркт, после чего отца Хабиба в экстренном режиме доставили в одну из больниц Москвы. Там у него обнаружили коронавирус, который дал осложнения. Абдулманапа подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому.

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