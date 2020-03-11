Главная Новости
11 марта • обновлено в 17:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Ушла из жизни легендарная олимпийская чемпионка

1.5т
Читать материал на украинском

В возрасте 67 лет после тяжелой болезни ушла из жизни известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Татьяна Буракова.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

По информации СМИ, легендарной спортсменке чуть больше года назад диагностировали онкологию, однако до последнего времени женщина скрывала от общественности свое заболевание.

Татьяна Буракова

Татьяна Буракова

ФЛАУ

Татьяна Буракова (девичья фамилия – Пророченко) завоевала олимпийское "золото" на Играх в Москве в 1980 году в эстафете 4х400 метров, а также олимпийскую "бронзу" на Олимпиаде в Монреале-1976 (эстафета 4х100 метров). Она была отмечена государственными наградами за высокие спортивные достижения.

После завершения карьеры работала в сборной команде Украины по легкой атлетике и в НОК, была замужем за чемпионом Олимпийских игр Виктором Бураковым.

Татьяна Пророченко (первая слева) в эстафетной команде - победительниц Олимпиады-1980

Татьяна Пророченко (первая слева) в эстафетной команде - победительниц Олимпиады-1980

OBOZREVATEL приносит глубокие соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
легкая атлетика
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку
Десна
VS
Ворскла
Тотал меньше 2,5 гола
1.69 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Базель
Победа хозяев
1.696 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Нью-Орлеан
Тотал больше 235,5 очка
1.94 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Детройт
Тотал больше 216,5 очка
1.90 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Шахтер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Копенгаген
Победа Истанбул Башакшехира
1.84 Сделать ставку
ЛАСК
VS
Манчестер Юнайтед
Инд. тотал Манчестер Юнайтед больше 1.5
2.24 Сделать ставку
Интер
VS
Хетафе
Победа Интера
2.03 Сделать ставку