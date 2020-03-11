Ушла из жизни легендарная олимпийская чемпионка

В возрасте 67 лет после тяжелой болезни ушла из жизни известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Татьяна Буракова.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

По информации СМИ, легендарной спортсменке чуть больше года назад диагностировали онкологию, однако до последнего времени женщина скрывала от общественности свое заболевание.

Татьяна Буракова ФЛАУ

Татьяна Буракова (девичья фамилия – Пророченко) завоевала олимпийское "золото" на Играх в Москве в 1980 году в эстафете 4х400 метров, а также олимпийскую "бронзу" на Олимпиаде в Монреале-1976 (эстафета 4х100 метров). Она была отмечена государственными наградами за высокие спортивные достижения.

После завершения карьеры работала в сборной команде Украины по легкой атлетике и в НОК, была замужем за чемпионом Олимпийских игр Виктором Бураковым.

Татьяна Пророченко (первая слева) в эстафетной команде - победительниц Олимпиады-1980

OBOZREVATEL приносит глубокие соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов.

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