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''Умолял нас": у Хабиба поставили ультиматум непобедимому чемпиону

2.1тЧитать материал на украинском

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что опубликует личную переписку с Флойдом Мейвезером, если тот будет заявлять, что не вел никаких переговоров с командой дагестанца.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Мы переписывались с Флойдом последний месяц, и если он скажет, что это ложь, я опубликую переписку. Не ври, Флойд. Он умолял об этом бое. Я говорил Мэйуэзеру, что ему уже 57, его тело стало слабым, он хрупкий, у него маленькая голова. Пусть считают меня сумасшедшим, но я считаю, что Хабиб надерет ему задницу", — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

По словам менеджера Хабиба у Флойда не хватит смелости провести бой по правилам единоборств.

"Мейвезер думает, что бой с Хабибом – легкие деньги, но он гораздо моложе, гораздо сильнее. Он жестче Конора: Макгрегор сдался, он трус, Хабиб – нет. Пусть называет себя бойцом, но ему не хватит духа для боя в UFC, так что мы без проблем подеремся с ним в боксе", – подытожил Абдель-Азиза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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