Умерла знаменитый тренер Яны Клочковой

Заслуженный тренер Украины Нина Кожух умерла в Харькове в понедельник, 29 октября, на 74-м году жизни. Вместе с супругом в Харькове она тренировала множество успешных пловцов, самой знаменитой из которых стала четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

Нина Кожух шесть лет назад сообщила СМИ о том, что у нее диагностировали рак груди. Как сообщает АТН, ее муж, Александр Кожух, умер в 2016 году в возрасте 85 лет.

Нина Кожух с Яной Клочковой

Сама пловчиха у себя в Instagram никак не отреагировала на трагедию.

Напомним, недавно Клочкова похвасталась своей "фигурой-персиком" в бассейне, а также поразила роскошным нарядом с декольте.