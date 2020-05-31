Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Причина смерти спортсмена не уточняется.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA's 1956 Olympic 100m, 200m and 4x100m champion Bobby Morrow died on Saturday (30) at the age of 84.https://t.co/v1nqnN5qpF pic.twitter.com/W9pwnaM7Nv — World Athletics (@WorldAthletics) May 31, 2020

В активе Морроу три золотые медали Олимпиады 1956 года в Мельбурне в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. В том же году издание Sports Illustrated признало Морроу спортсменом года.

За профессиональную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов. После ухода из спорта спринтер занялся фермерством, а также работал столяром. В 1989 году спортсмен был введен в Национальный зал славы легкой атлетики США.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вице-президент "Реала" Амадор Суарес скончался от коронавируса в возрасте 76 лет. Функционер боролся с болезнью в течение 40 дней.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!