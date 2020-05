Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Причина смерти спортсмена не уточняется.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA's 1956 Olympic 100m, 200m and 4x100m champion Bobby Morrow died on Saturday (30) at the age of 84.https://t.co/v1nqnN5qpF pic.twitter.com/W9pwnaM7Nv