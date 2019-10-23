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23 октября • обновлено в 23:55
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"Украинское" решение WADA по России вызвало истерику в Госдуме

1.2т Читать материал на украинском

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев готов подать в суд на Игоря Жданова после назначение в Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

"Начинать свою карьеру с противоречивых высказываний – неправильно. Он идет в WADA, уже представляя себя ярым противником российского спорта. Пускай определится – он идет туда бороться за "чистых" спортсменов или против России. Призываю чиновников из WADA и страны, которые будут голосовать за или против него, обратить внимание на его высказывание. Это националистическое высказывание, потому что WADA еще не огласило своих решений, чиновники сейчас очень сдержаны, а на Жданова мы можем подавать в суд, если он будет так высказываться. Это неэтично", – цитирует Свищева агентство "Р-спорт".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Жданов написал в Facebook, что на новой должности планирует бороться за продолжение отлучения России от мирового спорта.

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Тема
допинговый скандал
Персона
Ігор Жданов
Тег
WADA
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