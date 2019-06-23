ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Украинский стрелок стал вице-чемпионом Европейских игр

858Читать материал на украинском

Украинский стрелок Олег Омельчук стал серебряным призером II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске.

Олег Омельчук

Олег Омельчук

В финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров 35-летний ривненчанин набрал 239,6 очка, уступив всего 1,8 балла Артему Черноусову из России. Судьба медали решалась в заключительной перестрелке, где удача отвернулась от нашего спортсмена.

Украинский стрелок стал вице-чемпионом Европейских игр

Новости
Украина в топе: медальный зачет Европейских игры-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Омельчук с рекордом выиграл 5-й этап Кубка мира по пулевой стрельбе из пневматического пистолета.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Персона
Олег Омельчук
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel