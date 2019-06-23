Украинский стрелок стал вице-чемпионом Европейских игр

Украинский стрелок Олег Омельчук стал серебряным призером II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске.

Олег Омельчук

В финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров 35-летний ривненчанин набрал 239,6 очка, уступив всего 1,8 балла Артему Черноусову из России. Судьба медали решалась в заключительной перестрелке, где удача отвернулась от нашего спортсмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Омельчук с рекордом выиграл 5-й этап Кубка мира по пулевой стрельбе из пневматического пистолета.

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