Известный украинский кикбоксер Артур Кишенко одержал очередную победу на профессиональном ринге.

32-летний многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу среди любителей эффектно одолел соперника на одном из турниров в Азии.

С первых секунд Кишенко оказался зажатым в угол ринга, но убийственным ударом отправил оппонента в тяжелый нокаут. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кишенко эффектно нокаутировал россиянина Андрея Чихонина на престижном турнире Kunlun Fight 68 в Китае.

Поединок в весовой категории до 85 кг был главным событием бойцовского вечера.

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