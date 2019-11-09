Главная Новости
9 ноября • обновлено в 16:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом

3.2т Читать материал на украинском

Известный украинский кикбоксер Артур Кишенко одержал очередную победу на профессиональном ринге.

32-летний многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу среди любителей эффектно одолел соперника на одном из турниров в Азии.

С первых секунд Кишенко оказался зажатым в угол ринга, но убийственным ударом отправил оппонента в тяжелый нокаут. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Непобедимый супертяжеловес одним ударом отправил соперника в кошмарный нокаут: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кишенко эффектно нокаутировал россиянина Андрея Чихонина на престижном турнире Kunlun Fight 68 в Китае.

Поединок в весовой категории до 85 кг был главным событием бойцовского вечера.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "кикбоксинг" на OBOZREVATEL.

Тема
кикбоксинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel