Украинский боец смешанных боевых искусств (ММА) Роман Крыкля стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

Roman Kryklia is the inaugural #ONEChampionship light heavyweight kickboxing champion after defeating Tarik Khababez early in the second round! #AgeOfDragons #Kickboxing #WeAreONE pic.twitter.com/AO6EmXV7CR