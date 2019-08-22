Украинский атлет побил сразу два мировых рекорда

Украинский кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Виктор Набок установил сразу два мировых рекорда в Киеве.

Наш соотечественник отжался 55 раз за 45 секунд в вертикальном положении и стал рекордсменом в двух категориях – "Наибольшее количество непрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры" и "Наибольшее количество непрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры за одну минуту", пишет Укринформ.

Виктор Набок

Виктор Набок

Виктор Набок

Ранее мировой рекорд составлял 45 таких отжиманий за минуту и 51 раз без учета времени. Отметим, что в 2015 году в Днепре Виктор Набок установил в этой дисциплине национальный рекорд Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат мира, который с 25 августа по 1 сентября пройдет в олимпийском Токио.

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