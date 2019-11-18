Украинские дзюдоистки выиграли три золотые медали на Кубке Европы

Кадетская сборная Украины по дзюдо стала одной из лучших на Кубке Европы в Дьоре (Венгрия). Молодые украинские дзюдоисты заняли второе общекомандное место на этих соревнованиях.
Кадетская сборная Украины по дзюдо
Федерация дзюдо Украины
Об этом сообщает пресс-служба Федерациии дзюдо Украины.
Впервые сразу три золотые награды завоевали девушки, все – воспитанницы ДЮСШ "Юный Спартаковец" (Киев).
С высокими наградами возвращаются домой Ия Кучава (весовая категория 52 кг), Яна Зинченко (57 кг) и Юлия Курченко (70 кг).
Второе место заняли: Даниил Токарь (60 кг, Киев), Ростислав Бережной (66 кг, Днепр), Елизавета Литвиненко (70 кг, Днепропетровская обл.).
Бронзовые медали завоевали: Гагик Мартиросян (50 кг, Киев), Даниил Кулинич (55 кг, Одесса), Евгений Гончарко (66 кг, Одесская), Назар Кулешов (66 кг, Одесская обл.).
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Дарья Билодид с историческим рекордом второй раз подряд выиграла чемпионат мира по дзюдо.
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