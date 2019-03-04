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Украинская прыгунья стала вице-чемпионкой Европы

3.7тЧитать материал на украинском

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходил в шотландском городе Глазго.

Такой результат ей принес успешный прыжок, во время которого ей покорилась высота 1,99 метра.

"Серебряный" прыжок Юлии Левченко

"Серебряный" прыжок Юлии Левченко

Вместе с Левченко в финал также пробились еще две украинские прыгуньи: Катерина Табашник с результаттом 1,97 метра стала четвертой, а Ирина Геращенко, взяв высоту 1,94 метра, заняла пятую позицию.

Победительницей в этом виде стала Мария Ласицкене из России, которая показала результат 2,01 м. "Бронза" у спортсменки из Литвы Айрине Пальшите -1,97 м.

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