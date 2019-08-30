Украинская легкоатлетка выиграла Бриллиантовую лигу

24-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в итоговом зачете "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в длину.

Марина Бех-Романчук Instagram

Украинка набрала 21 балл, приняв участие в 4 этапах. Она оторвалась от немецкой легкоатлетки Михамбо на 5 баллов. За один этап до завершения сезона Марина Бех-Романчук гарантировала себе первое место, сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт IAAF.

Другие украинские спортсменки Юлия Левченко и Ярослава Магучих в прыжках в высоту заняли, соответственно, 4-е и 5-е место в итоговом зачете турнира. Они приняли участие в четырех этапах лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские легкоатлетки с мировым рекордом выиграли престижный турнир.

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