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16 февраля • обновлено в 17:25
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Украинская каратистка выиграла престижный турнир в Дубае и вышла на Олимпиаду

1.4т
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate1 Premier League, который прошел в Дубае, и получила путевку на Олимпиаду.

Как сообщает сайт Sportdata, в финале наша соотечественница сумела победить египтянку Аттиа Ясмин в весовой категории до 55 кг. На пути к решающему поединку Терлюга встречалась с представительницами Чили (2:1), Китая (3:0), Польши (3:0) и Турции (2:0).

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Стоит отметить, что выход в финал на этих соревнованиях позволил ей получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио вне зависимости от исхода решающего боя. В прошлом сезоне наша спортсменка заняла второе место на турнире в Дубае.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Анжелика Терлюга выиграла для Украины "золото" на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили).

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Тема
каратэ
Персона
Анжелика Терлюга
Место
ОАЭ Дубай
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