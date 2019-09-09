Украинская каратистка выиграла Премьер-лигу в Токио: сочные фото спортсменки

Украинская каратистка Анжелика Терлюга одержала впечатляющую победу на турнире серии Karate1 Premier League в Токио. Всего у сборной Украины на этих соревнованиях две медали.

Напомним, что менее через год именно Токио примет Олимпийские игры, где каратэ впервые будет представлен наравне с другими видами спорта. Украинские каратисты демонстрируют, что их нужно бояться уже сейчас.

Анжелика Терлюга (слева) завоевала "золото" Премьер-лиги в Токио World Karate Federation

27-летняя Анжелика Терлюга, которая является лидером украинской женской сборной по каратэ, в финальной схватке в категории до 55 кг уверенно одолела Вен Цзю-Юн из Тайбэя - 3:1.

Анжелика Терлюга

Бронзовую награду завоевал львовянин Станислав Горуна (до 75 кг), уступивший в полуфинале Рафаэлю Агаеву из Азербайджана.

Новости Одна из красивейших украинок выиграла чемпионат Европы по каратэ

Напомним, что Терлюга и Горуна выиграли медали на Европейских играх в Минске. Горуна тогда стал чемпионом, а Терлюга завоевала "серебро".

Анжелика Терлюга уже не первый год входит в рейтинг самых красивых украинских спортсменок и сочетает в себе внешнюю привлекательность и великолепные результаты на самых престижных турнирах. Страница жгучей блондинки в Instagram увлекательна не менее, чем ее бои на татами. Предлагаем читателям OBOZREVATEL восхититься нашей чемпионкой.

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга - гордость Украины

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга и римский Колизей

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

В Бухаресте. У Анжелики есть румынские корни. "Мой дедушка - румын", - призналась спортсменка

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга в Токио

Анжелика Терлюга и ее тренер Денис Морозов

Анжелика Терлюга в Токио

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала "серебро" на этапе "Бриллиантовой лиги".

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