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20 октября • обновлено в 10:51
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Украинка выиграла чемпионат мира по гребле

Украинка выиграла чемпионат мира по гребле
Наша соотечественница стала четырехкратной чемпионкой
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Украинка Людмила Бабак завоевала золотые медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции, который С 17 по 20 октября прошел в китайском Шаосине.

Украинка выиграла чемпионат мира по гребле

22-летняя каноистка из Энергодара Запорожской области стала лучшей на дистанции 14,5 км, преодолев ее за 1:19.30,84, сообщает пресс-служба Федерации каноэ Украины.

Украинка выиграла чемпионат мира по гребле

Людмила не знает поражений в марафонах с 2017 года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.

Украинка выиграла чемпионат мира по гребле

"Честно говоря, на дальних дистанциях иногда бывает немного скучно. Но женское каноэ прогрессирует, потому что в последние годы число соревнующихся женщин почти удвоилось, и это хороший знак. Я хочу оставаться чемпионом мира как можно дольше. Мой тренер говорит, что я должна стремиться еще на 10 или даже 15 лет. В Украине я довольно знаменита, и меня узнают, но марафон там не так известен. Я хотел бы показать украинцам, что это очень сложный, но в тоже время очень увлекательный вид спорта", - прокомментировала свой успех спортсменка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года украинские гребцы завоевали две серебряные медали на Европейских играх-2019, которые проходили в Минске.

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Тема
гребля
Персона
Людмила Бабак
Место
Китай
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