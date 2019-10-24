Украинка Белодед, победив в полуфинале россиянку, выиграла "золото" турнира Большого шлема

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла очередную победу в сезоне-2019, завоевав "золото" турнира серии Большого шлема в Абу-Даби.
Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах являются предпоследними из серии в нынешнем году.
Дарья Белодед
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19-летняя Белодед уверенно прошла всю турнирную дистанцию. Сначала она справилась с сопротивлением Варгас Лей из Чили, в четвертьфинале одолела немку Катарину Менц, а в битве за путевку в финал разобралась с Сабиной Гилязовой из России.
ijf.org
Дарья Белодед
ijf.org
В решающей схватке Дарье противостояла словенка Маруша Штангар, которая продержалась всего лишь минуту. Украинка красиво бросила соперницу и добыла "золото" турнира.
ijf.org
Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи Белодед после ее победы на чемпионате мира-2019.
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