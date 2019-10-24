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24 октября • обновлено в 18:11
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Украинка Белодед, победив в полуфинале россиянку, выиграла "золото" турнира Большого шлема

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла очередную победу в сезоне-2019, завоевав "золото" турнира серии Большого шлема в Абу-Даби.

Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах являются предпоследними из серии в нынешнем году.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ijf.org

19-летняя Белодед уверенно прошла всю турнирную дистанцию. Сначала она справилась с сопротивлением Варгас Лей из Чили, в четвертьфинале одолела немку Катарину Менц, а в битве за путевку в финал разобралась с Сабиной Гилязовой из России.

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Украинка Белодед выиграла "золото" турнира Большого шлема

ijf.org

Дарья Белодед

Дарья Белодед

ijf.org

В решающей схватке Дарье противостояла словенка Маруша Штангар, которая продержалась всего лишь минуту. Украинка красиво бросила соперницу и добыла "золото" турнира.

Украинка Белодед выиграла "золото" турнира Большого шлема

ijf.org

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ пришли в восторг от Дарьи Белодед после ее победы на чемпионате мира-2019.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
Место
ОАЭ Абу-Даби
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