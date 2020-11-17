Украинец стал самым сильным человеком мира: спортивные итоги 16 ноября

Украинский стонгмем Алексей Новиков стал сильнейшим человеком планеты, а сборная Казахстана по футболу забила гол прямым ударом с центра поля.

Кроме того, СМИ сообщили о возможно уходе Мирчи Луческу из киевского "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 16 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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