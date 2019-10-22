Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу

Украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай (тайский бокс). Он одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиеном.
Андрей Мезенцев (слева) - чемпион мира по муай-тай
instagram.com/ukrainemuaythai
Бой за титул по версии организации ISKA в легком весе прошел в городе Корк (Ирландия). Как сообщает 24tv.ua, в третьем раунде во время ожесточенной борьбы соперники вылетели с ринга, но вернулись без повреждений и продолжили поединок.
В итоге украинский спортсмен одержал победу решением судей и завоевал пояс чемпиона мира.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 17-летний украинец Владислав Еременко стал чемпионом мира по муай-тай на соревнованиях, которые проходили в Бангкоке.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!