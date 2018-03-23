Украина выступила на ЧМ без национальной символики: ФЛАУ назвала причину

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала причину выступления наших спортсменов на чемпионате мира в помещении в британском Бирмингеме в нейтральной экипировке. Украинские легкоатлеты выступили в форме черного цвета, не имея на ней никакой национальной символики.

Ирина Геращенко в форме ASICS AFP

Юлия Левченко в форме ASICS Reuters

Украинские бегуньи в форме ASICS ФЛАУ

По словам представителей ФЛАУ та спортивная одежда, которую закупило государственное учреждение "Укрспортобеспечение", не выдерживала никакой критики по внешнему виду и качеству.

Форма от "Укрспортобеспечения"

Новости У сборной Украины отобрали медали чемпионата мира по легкой атлетике

"Федерация считает, что выступление в такой форме на соревнованиях уровня чемпионата мира недопустимо. И поэтому ФЛАУ обратилась в срочном порядке в корпорации ASICS с просьбой предоставить спортивную форму для атлетов сборной команды Украины для выступления на чемпионате мира в Бирмингеме. Корпорация ASICS, учитывая сроки индивидуального изготовления новой формы, любезно предоставила непосредственно в Бирмингем качественную форму общего дизайна", - говорится в заявлении пресс-службы ФЛАУ.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что двукратная чемпионка мира пригрозила федерации легкой атлетики России.