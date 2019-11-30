Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Украина завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по фитнесу, который прошел в Братиславе.

Украинки заняли первое место в неофициальном медальном зачете, опередив конкуренток из России.

В категории Вуменс физик более 163 см наши соотечественницы заняли весь пьедестал. Кроме "золота" Виктории Погребняк из Полтавы, "серебро" на счету днепрянки Любови Поповы. Наталья Прохорова с Полтавщины взяла "бронзу".

Виктория Погрибняк

Алла Мацегора

Любовь Попова (слева)

Удачно выступили спортсменки сборной Украины и в "велнес фитнес". На братиславской сцене в этой дисциплине нашу страну представляли пять спортсменок и все попали в топ-5 в своих ростовых категориях.

Наивысшего результата в своей карьере достигла Екатерина Черней из Одессы, завоевав бронзовую медаль в категории фитнес до 168 см. В категории фитнес свыше 168 см вице-чемпионкой мира стала киевлянка Екатерина Прокопьева. А бронзовую награду получила Ольга Кулинич.

Два "золота", "серебро, "бронза" и четвертое место - результаты выступлений украинок в бодифитнесе.

1-е места у днепрянки Аллы Мацегоры (до 168 см) и запорожанки Юлии Шикулы (свыше 168 см). 2-е место у представительницы Полтавы Алины Яман. 3-е заняла Ольга Шнурова из Киева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Оксана Оробец выиграла первый чемпионат мира среди профессионалов Elite IFBB в женских категориях с суммарным призовым фондом 100 000$. Мировое первенство прошло в столице Китая, Пекине.

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