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1 декабря • обновлено в 02:42
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Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

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Украина завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по фитнесу, который прошел в Братиславе.

Украинки заняли первое место в неофициальном медальном зачете, опередив конкуренток из России.

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

В категории Вуменс физик более 163 см наши соотечественницы заняли весь пьедестал. Кроме "золота" Виктории Погребняк из Полтавы, "серебро" на счету днепрянки Любови Поповы. Наталья Прохорова с Полтавщины взяла "бронзу".

Виктория Погрибняк

Виктория Погрибняк

Алла Мацегора

Алла Мацегора

Любовь Попова (слева)

Любовь Попова (слева)

Удачно выступили спортсменки сборной Украины и в "велнес фитнес". На братиславской сцене в этой дисциплине нашу страну представляли пять спортсменок и все попали в топ-5 в своих ростовых категориях.

Наивысшего результата в своей карьере достигла Екатерина Черней из Одессы, завоевав бронзовую медаль в категории фитнес до 168 см. В категории фитнес свыше 168 см вице-чемпионкой мира стала киевлянка Екатерина Прокопьева. А бронзовую награду получила Ольга Кулинич.

Два "золота", "серебро, "бронза" и четвертое место - результаты выступлений украинок в бодифитнесе.

1-е места у днепрянки Аллы Мацегоры (до 168 см) и запорожанки Юлии Шикулы (свыше 168 см). 2-е место у представительницы Полтавы Алины Яман. 3-е заняла Ольга Шнурова из Киева.

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Instagram FBBU

Новости
Роскошная украинка выиграла чемпионат мира по фитнесу - невероятные фото красотки

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Оксана Оробец выиграла первый чемпионат мира среди профессионалов Elite IFBB в женских категориях с суммарным призовым фондом 100 000$. Мировое первенство прошло в столице Китая, Пекине.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Словакия Братислава
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
теперь назад,на Ленинградку и можно цену на сотку поднять
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А на каком месте хозяева уринян, пиндocы?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я бы ей вдул.
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