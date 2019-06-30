Украина вошла в топ-3 по итогам Европейских игр-2019

Сборная Украины заняла третье место в итоговом медальном зачете на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.
В активе наших спортсменов 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. На второй строчке расположилась сборная Беларуси. Команда Российской Федерации стала первой.
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|Российская Федерация
|
44
|
23
|
42
|
109
|2
|Беларусь
|
24
|
16
|
29
|
69
|3
|Украина
|
16
|
17
|
18
|
51
|4
|Италия
|
13
|
15
|
13
|
41
|5
|Нидерланды
|
9
|
13
|
7
|
29
|6
|Германия
|
7
|
6
|
13
|
26
|7
|Грузия
|
6
|
10
|
14
|
30
|8
|Франция
|
6
|
9
|
13
|
28
|9
|Великобритания
|
6
|
9
|
8
|
23
|10
|Азербайджан
|
5
|
10
|
13
|
28
|11
|Армения
|
5
|
3
|
3
|
11
|12
|Испания
|
5
|
2
|
6
|
13
|13
|Венгрия
|
4
|
6
|
9
|
19
|14
|Бельгия
|
4
|
1
|
1
|
6
|14
|Словения
|
4
|
1
|
1
|
6
|16
|Болгария
|
3
|
7
|
8
|
18
|17
|Португалия
|
3
|
6
|
6
|
15
|18
|Швейцария
|
3
|
3
|
4
|
10
|19
|Израиль
|
3
|
3
|
1
|
7
|20
|Греция
|
3
|
2
|
4
|
9
|21
|Дания
|
3
|
2
|
3
|
8
|22
|Польша
|
3
|
1
|
10
|
14
|23
|Швеция
|
3
|
1
|
4
|
8
|24
|Турция
|
2
|
6
|
7
|
15
|25
|Чехия
|
2
|
5
|
6
|
13
|26
|Румыния
|
2
|
3
|
5
|
10
|27
|Латвия
|
2
|
3
|
2
|
7
|28
|Хорватия
|
2
|
1
|
5
|
8
|29
|Литва
|
2
|
1
|
0
|
3
|30
|Финляндия
|
2
|
0
|
1
|
3
|31
|Австрия
|
1
|
2
|
4
|
7
|31
|Ирландия
|
1
|
2
|
4
|
7
|33
|Сербия
|
1
|
2
|
3
|
6
|34
|Косово
|
1
|
1
|
1
|
3
|35
|Эстония
|
0
|
2
|
3
|
5
|36
|Молдова
|
0
|
1
|
4
|
5
|37
|Словакия
|
0
|
1
|
3
|
4
|38
|Люксембург
|
0
|
1
|
2
|
3
|39
|Босния и Герцеговина
|
0
|
1
|
0
|
1
|39
|Кипр
|
0
|
1
|
0
|
1
|39
|Черногория
|
0
|
1
|
0
|
1
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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новый талисман сборной России на Европейских играх. Создание с "березкой в ж*пе" вызвало настоящую истерику в сети.
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