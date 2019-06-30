Украина вошла в топ-3 по итогам Европейских игр-2019

Сборная Украины заняла третье место в итоговом медальном зачете на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

В активе наших спортсменов 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. На второй строчке расположилась сборная Беларуси. Команда Российской Федерации стала первой.

Золото Серебро Бронза Всего 1 Российская Федерация 44 23 42 109 2 Беларусь 24 16 29 69 3 Украина 16 17 18 51 4 Италия 13 15 13 41 5 Нидерланды 9 13 7 29 6 Германия 7 6 13 26 7 Грузия 6 10 14 30 8 Франция 6 9 13 28 9 Великобритания 6 9 8 23 10 Азербайджан 5 10 13 28 11 Армения 5 3 3 11 12 Испания 5 2 6 13 13 Венгрия 4 6 9 19 14 Бельгия 4 1 1 6 14 Словения 4 1 1 6 16 Болгария 3 7 8 18 17 Португалия 3 6 6 15 18 Швейцария 3 3 4 10 19 Израиль 3 3 1 7 20 Греция 3 2 4 9 21 Дания 3 2 3 8 22 Польша 3 1 10 14 23 Швеция 3 1 4 8 24 Турция 2 6 7 15 25 Чехия 2 5 6 13 26 Румыния 2 3 5 10 27 Латвия 2 3 2 7 28 Хорватия 2 1 5 8 29 Литва 2 1 0 3 30 Финляндия 2 0 1 3 31 Австрия 1 2 4 7 31 Ирландия 1 2 4 7 33 Сербия 1 2 3 6 34 Косово 1 1 1 3 35 Эстония 0 2 3 5 36 Молдова 0 1 4 5 37 Словакия 0 1 3 4 38 Люксембург 0 1 2 3 39 Босния и Герцеговина 0 1 0 1 39 Кипр 0 1 0 1 39 Черногория 0 1 0 1

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим восхититься нашими чемпионами:

Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной комбинированной эстафете преследования НОК Украины

Данило Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной эстафете 4х400 метров. НОК Украины

Сборная Украины – легкая атлетика Сергей Смелик, Кристина Стуй, Анна Гацко-Федусова, Андрей Проценко, Анна Плотицына, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова, Ольга Ляховая, Олег Миронец, Евгений Гуцол, Яна Качур и Алексей Поздняков. Победа в командном соревновании. НОК Украины

Дарья Белодед – дзюдо. Победа в суперлегком весе до 48 кг. НОК Украины

Георгий Зантарая – дзюдо. Победа в полулегком весе до 66 кг. НОК Украины

Виктор Выхрист – бокс. Победа в супертяжелом весе (91 кг). НОК Украины

Анна Соловей – велоспорт. Победа в спорт-треке. НОК Украины

Юлия Ткач – вольная борьба. Победа в весовой категории до 62 кг НОК Украины

Мария Повх, Людмила Куклиновская – гребля. Победа в заезде на 200 метров. НОК Украины

Анастасия Сапсай – самбо. Победа в весовой категории свыше 80 кг. НОК Украины

Жан Беленюк – греко-римская борьба. Победа в категории до 87 кг. НОК Украины

Александр Хижняк – бокс. Победа в весовой категории до 75 кг НОК Украины

Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика. Победа в вольных упражнениях. НОК Украины

Олег Верняев – спортивная гимнастика, победа в упражнениях на брусьях НОК Украины

Анита Серегина – каратэ, победа в кумите до 61 кг НОК Украины

Станислав Горуна – каратэ, победа в кумитэ до 75 кг НОК Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новый талисман сборной России на Европейских играх. Создание с "березкой в ж*пе" вызвало настоящую истерику в сети.

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