ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Украина вошла в топ-3 по итогам Европейских игр-2019

4.4тЧитать материал на украинском

Сборная Украины заняла третье место в итоговом медальном зачете на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходили в Минске.

В активе наших спортсменов 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. На второй строчке расположилась сборная Беларуси. Команда Российской Федерации стала первой.

Золото
Серебро
Бронза
Всего
1 Российская Федерация
44
23
42
109
2 Беларусь
24
16
29
69
3 Украина
16
17
18
51
4 Италия
13
15
13
41
5 Нидерланды
9
13
7
29
6 Германия
7
6
13
26
7 Грузия
6
10
14
30
8 Франция
6
9
13
28
9 Великобритания
6
9
8
23
10 Азербайджан
5
10
13
28
11 Армения
5
3
3
11
12 Испания
5
2
6
13
13 Венгрия
4
6
9
19
14 Бельгия
4
1
1
6
14 Словения
4
1
1
6
16 Болгария
3
7
8
18
17 Португалия
3
6
6
15
18 Швейцария
3
3
4
10
19 Израиль
3
3
1
7
20 Греция
3
2
4
9
21 Дания
3
2
3
8
22 Польша
3
1
10
14
23 Швеция
3
1
4
8
24 Турция
2
6
7
15
25 Чехия
2
5
6
13
26 Румыния
2
3
5
10
27 Латвия
2
3
2
7
28 Хорватия
2
1
5
8
29 Литва
2
1
0
3
30 Финляндия
2
0
1
3
31 Австрия
1
2
4
7
31 Ирландия
1
2
4
7
33 Сербия
1
2
3
6
34 Косово
1
1
1
3
35 Эстония
0
2
3
5
36 Молдова
0
1
4
5
37 Словакия
0
1
3
4
38 Люксембург
0
1
2
3
39 Босния и Герцеговина
0
1
0
1
39 Кипр
0
1
0
1
39 Черногория
0
1
0
1

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим восхититься нашими чемпионами:

Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной комбинированной эстафете преследования

Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной комбинированной эстафете преследования

НОК Украины

Данило Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной эстафете 4х400 метров.

Данило Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков – легкая атлетика. Победа в смешанной эстафете 4х400 метров.

НОК Украины

Сборная Украины – легкая атлетика Сергей Смелик, Кристина Стуй, Анна Гацко-Федусова, Андрей Проценко, Анна Плотицына, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова, Ольга Ляховая, Олег Миронец, Евгений Гуцол, Яна Качур и Алексей Поздняков. Победа в командном соревновании.

Сборная Украины – легкая атлетика

Сергей Смелик, Кристина Стуй, Анна Гацко-Федусова, Андрей Проценко, Анна Плотицына, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова, Ольга Ляховая, Олег Миронец, Евгений Гуцол, Яна Качур и Алексей Поздняков. Победа в командном соревновании.

НОК Украины

Дарья Белодед – дзюдо. Победа в суперлегком весе до 48 кг.

Дарья Белодед – дзюдо. Победа в суперлегком весе до 48 кг.

НОК Украины

Георгий Зантарая – дзюдо. Победа в полулегком весе до 66 кг.

Георгий Зантарая – дзюдо. Победа в полулегком весе до 66 кг.

НОК Украины

Виктор Выхрист – бокс. Победа в супертяжелом весе (91 кг).

Виктор Выхрист – бокс. Победа в супертяжелом весе (91 кг).

НОК Украины

Анна Соловей – велоспорт. Победа в спорт-треке.

Анна Соловей – велоспорт. Победа в спорт-треке.

НОК Украины

Юлия Ткач – вольная борьба. Победа в весовой категории до 62 кг

Юлия Ткач – вольная борьба. Победа в весовой категории до 62 кг

НОК Украины

Мария Повх, Людмила Куклиновская – гребля. Победа в заезде на 200 метров.

Мария Повх, Людмила Куклиновская – гребля. Победа в заезде на 200 метров.

НОК Украины

Анастасия Сапсай – самбо. Победа в весовой категории свыше 80 кг.

Анастасия Сапсай – самбо. Победа в весовой категории свыше 80 кг.

НОК Украины

Жан Беленюк – греко-римская борьба. Победа в категории до 87 кг.

Жан Беленюк – греко-римская борьба. Победа в категории до 87 кг.

НОК Украины

Александр Хижняк – бокс. Победа в весовой категории до 75 кг

Александр Хижняк – бокс. Победа в весовой категории до 75 кг

НОК Украины

Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика. Победа в вольных упражнениях.

Анастасия Бачинская – спортивная гимнастика. Победа в вольных упражнениях.

НОК Украины

Олег Верняев – спортивная гимнастика, победа в упражнениях на брусьях

Олег Верняев – спортивная гимнастика, победа в упражнениях на брусьях

НОК Украины

Анита Серегина – каратэ, победа в кумите до 61 кг

Анита Серегина – каратэ, победа в кумите до 61 кг

НОК Украины

Станислав Горуна – каратэ, победа в кумитэ до 75 кг

Станислав Горуна – каратэ, победа в кумитэ до 75 кг

НОК Украины

Новости
"Путин х**ло": президента РФ на Европейских играх встречают оскорбительными баннерами

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новый талисман сборной России на Европейских играх. Создание с "березкой в ж*пе" вызвало настоящую истерику в сети.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel