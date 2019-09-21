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21 сентября • обновлено в 23:51
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Впервые в истории! Украина сенсационно вышла в 1/4 финала Евроволейбола-2019

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Мужская сборная команда Украины по волейболу добыла невероятную победу в 1/8 финала чемпионата Европы, который с 12 по 29 сентября проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

Встреча в Антверпене против сборной Бельгии завершилась со счетом 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15), что позволило нашей команде впервые в истории выйти в четвертьфинал Евроволейбола.

В первом сете Украина ошибалась на подаче и три очка отдали просто из-за своих ошибок. Проигрывая 11:13 наши волейболисты собрались и смогли совершить рывок 5:0, заставив тренера бельгийцев взять тайм-аут. Особенно в эти моменты с со своей подачей блистал Ян Ярещенко. После этого у нас вновь пошли ошибки и уже украинский наставник взял минутный перерыв. Это помогло и наши волейболисты додавили оппонентов.

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

Второй сет стал настоящей драмой для украинцев. Наши соотечественники доминировали и лидировали большую часть сета. Стало меньше ошибок при подаче и увереннее заиграл блок. Бельгия ничего не могла поделать с украинцами и тренер пытался заменами хоть как-то наладить игру против наших спортсменов. Это сработало и бельгийцы оформили невероятный рывок 14:3, выиграв сет.

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

Такой провал сильно ударил по моральному настрою нашей команды и Украина проиграла вчистую следующий сет.

"Почему вы опускаете голову? Вы где играете? В чемпионате Украины или Европы? Ищем только позитив - моментально забываем негативные моменты", - накачивал в таймауте своих подопечных Угис Крастиньш, и это сработало.

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

В третьей партии великолепно заиграли наши блоки, и несмотря на ряд ошибок смогли вырвать победу, сравняв общий счет - 2:2.

Судьба встречи решилась на тай-брейке. В безумной игре нервов удачливее были украинцы. В четвертьфинале "сине-желтые" сыграет против сборной Сербии.

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Тема
Волейбол
Место
Бельгия Антверпен
Тег
сборная Украины по волейболу
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