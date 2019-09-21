Впервые в истории! Украина сенсационно вышла в 1/4 финала Евроволейбола-2019

Мужская сборная команда Украины по волейболу добыла невероятную победу в 1/8 финала чемпионата Европы, который с 12 по 29 сентября проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Сборная Украины по волейболу CEV

Встреча в Антверпене против сборной Бельгии завершилась со счетом 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15), что позволило нашей команде впервые в истории выйти в четвертьфинал Евроволейбола.

В первом сете Украина ошибалась на подаче и три очка отдали просто из-за своих ошибок. Проигрывая 11:13 наши волейболисты собрались и смогли совершить рывок 5:0, заставив тренера бельгийцев взять тайм-аут. Особенно в эти моменты с со своей подачей блистал Ян Ярещенко. После этого у нас вновь пошли ошибки и уже украинский наставник взял минутный перерыв. Это помогло и наши волейболисты додавили оппонентов.

Сборная Украины по волейболу CEV

Сборная Украины по волейболу CEV

Второй сет стал настоящей драмой для украинцев. Наши соотечественники доминировали и лидировали большую часть сета. Стало меньше ошибок при подаче и увереннее заиграл блок. Бельгия ничего не могла поделать с украинцами и тренер пытался заменами хоть как-то наладить игру против наших спортсменов. Это сработало и бельгийцы оформили невероятный рывок 14:3, выиграв сет.

Сборная Украины по волейболу CEV

Сборная Украины по волейболу CEV

Такой провал сильно ударил по моральному настрою нашей команды и Украина проиграла вчистую следующий сет.

"Почему вы опускаете голову? Вы где играете? В чемпионате Украины или Европы? Ищем только позитив - моментально забываем негативные моменты", - накачивал в таймауте своих подопечных Угис Крастиньш, и это сработало.

Сборная Украины по волейболу CEV

В третьей партии великолепно заиграли наши блоки, и несмотря на ряд ошибок смогли вырвать победу, сравняв общий счет - 2:2.

Судьба встречи решилась на тай-брейке. В безумной игре нервов удачливее были украинцы. В четвертьфинале "сине-желтые" сыграет против сборной Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, это был первый плей-офф в истории нашей волейбольной сборной.

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