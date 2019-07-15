Украина объявила бойкот России, и не сыграет на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия на этапе европейской квалификации к чемпионату мира-2019, который примет России.
Отбор на мировое первенство нынешнего году пройдет с 19 по 27 июля на московской арене "Лужники". Ассоциация пляжного футбола Украины (АПЖУ) приняла решение проигнорировать соревнования. "Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования", – приводят текст заявления АПЖУ "РИА Новости".
сборная Украины по пляжному футболу
ФФУ
Такой шаг не позволит нашей сборной выступить на мундиале-2019 в Уругвае. Турнир состоится в Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу стала чемпионом мира 2019 года среди национальных команд, которые составлены из воспитанников детских домов.
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