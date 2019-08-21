Украина назвала состав на чемпионат мира по дзюдо

С 25 августа по 1 сентября в Токио состоится 33-й чемпионат мира по дзюдо. В соревнованиях примут участие около 900 спортсменов, представляющие 149 стран.
Тренерский совет Федерации дзюдо Украины утвердил состав национальной сборной для участия в ЧМ. За медали первенства планеты поборются 10 спортсменов, сообщает пресс-служба ФДУ.
Дарья Белодед
Международная федерация дзюдо
Мужчины:
60 кг – Артем Лесюк
66 кг – Георгий Зантарая, Богдан Ядов
73 кг – Артем Хомула
90 кг – Кеджау Ньябали
Женщины:
48 кг – Дарья Белодед, Марина Черняк
57 кг – Мария Скора
78+ кг – Елизавета Каланина, Галина Тарасова
Стоит отметить, что звание чемпионки мира в Токио будет защищать звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая год назад на мировом форуме в Баку выиграла золото. Еще одна медаль у Украины тогда была в активе Георгия Зантараи, завоевавшего бронзу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре было принято решение о начале работы Центра олимпийской подготовки по дзюдо.
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