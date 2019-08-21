Украина назвала состав на чемпионат мира по дзюдо

С 25 августа по 1 сентября в Токио состоится 33-й чемпионат мира по дзюдо. В соревнованиях примут участие около 900 спортсменов, представляющие 149 стран.

Тренерский совет Федерации дзюдо Украины утвердил состав национальной сборной для участия в ЧМ. За медали первенства планеты поборются 10 спортсменов, сообщает пресс-служба ФДУ.

Дарья Белодед Международная федерация дзюдо

Мужчины:

60 кг – Артем Лесюк

66 кг – Георгий Зантарая, Богдан Ядов

73 кг – Артем Хомула

90 кг – Кеджау Ньябали

Женщины:

48 кг – Дарья Белодед, Марина Черняк

57 кг – Мария Скора

78+ кг – Елизавета Каланина, Галина Тарасова

Стоит отметить, что звание чемпионки мира в Токио будет защищать звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая год назад на мировом форуме в Баку выиграла золото. Еще одна медаль у Украины тогда была в активе Георгия Зантараи, завоевавшего бронзу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре было принято решение о начале работы Центра олимпийской подготовки по дзюдо.

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