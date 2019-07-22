Украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала вице-чемпионом мира, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште.
Наша команда в составе Игоря Рейзлина, Богдана Никишина, Романа Свичкаря и Анатолия Герея в решающем матче турнира проиграла Франции – 37:45.
сборная Украины по фехтованию на шпагах
FIE
"Желто-синие" начали матч с неожиданного поражения Богдана Никишина, однако в третьей схватке Роман Свичкарь показал невероятную технику, выиграв у своего оппонента в четыре балла.
В шестой дуэли Анатолий Герей сделал счет 25:22 в пользу украинцев. В восьмой схватке французам удалось нивелировать отставание. А в решающей трехминутке Герей уступил Яннику Борелю 2:10.
Таким образом, наша команда завоевала "серебро" мирового первенства.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале россиянку Софью Великую.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Фехтование" на OBOZREVATEL.