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Украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира

1.5т Читать материал на украинском

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала вице-чемпионом мира, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште.

Наша команда в составе Игоря Рейзлина, Богдана Никишина, Романа Свичкаря и Анатолия Герея в решающем матче турнира проиграла Франции – 37:45.

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сборная Украины по фехтованию на шпагах

сборная Украины по фехтованию на шпагах

FIE

"Желто-синие" начали матч с неожиданного поражения Богдана Никишина, однако в третьей схватке Роман Свичкарь показал невероятную технику, выиграв у своего оппонента в четыре балла.

В шестой дуэли Анатолий Герей сделал счет 25:22 в пользу украинцев. В восьмой схватке французам удалось нивелировать отставание. А в решающей трехминутке Герей уступил Яннику Борелю 2:10.

Таким образом, наша команда завоевала "серебро" мирового первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале россиянку Софью Великую.

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Тема
Фехтование
Персона
Богдан Никишин
Место
Венгрия Будапешт
Тег
сборная Украины по фехтованию
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Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
а чё так?
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Livesey David
Livesey David
А почему не написали, что французы закололи ха хлов?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Livesey David, да их и так везде пздят.
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