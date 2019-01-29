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Избили толпой: Хабиб угодил в громкий скандал с известным комиком

1.8тЧитать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов причастен к нападению в Махачкале на местного известного блогера и КВНщника Эльдара Иразиева.

Нурмагомедов (слева) и Иразиев

Нурмагомедов (слева) и Иразиев

Инцидент произошел в столице Дагестана несколько дней назад. Будучи близким другом Хабиба, блогер позволил себе сообщение в мессенджере Whatsapp с резким высказыванием о нем, сообщает Черновик.

Перед боем Нурмагомедова с МакгГрегором Иразиев вместе с другими КВНщиками решил подбодрить русского бойца. Артисты сняли ролик, долго его монтировали, затем много раз правили, переозвучивали, ужимали и, наконец, успели отправить Хабибу за день до поединка.

"Хабиб посмотрел, но абсолютно никак не отреагировал. Эльдар сильно разозлился и записал аудио в чат: "Вот же п*дар!".

Нурмагомедов обиделся и пригласил его на беседу. В ходе выяснения отношений Иразиев принес извинения спортсмену, однако это не удовлетворило поклонников Хабиба.

Молодые люди, среди которых был секундант Хабиба Магомед Магомедов (Мага Железяка), набросились на Иразиева и жестоко избили его. Во время избиения Нурмагомедов стоял неподалёку и наблюдал за происходящим.

"Нас всех отогнали в сторону, но мы всё равно увидели, как уходил Эльдар. Он был весь перекошенный, в крови, видимо, его там били всей толпой", — рассказали очевидцы.

Спустя несколько дней Иразиев записал видео-обращение, в котором поблагодарил всех за добрые слова и попросил не оскорблять друг друга в комментариях.

"Люди мне пишут, переживают, не успеваю всем ответить, меня очень трогает это. Вы видите, у меня все нормально, все хорошо, нет причин для тревоги", — заявил комик.

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Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
РоссияМахачкала
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