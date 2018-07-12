UFC и Parimatch объявили о долгосрочном партнерстве

UFC – ведущая мировая организация по смешанным единоборствам и международный холдинг Parimatch в Лас-Вегасе объявили о новом многолетнем сотрудничестве

Согласно договора, теперь Parimatch выступает Официальным беттинговым партнером UFC по всему региону EБВA (Европа, Ближний Восток и Африка – "EMEA" англ.), за исключением Великобритании и Ирландии.

Новое сотрудничество является инновационным для обеих сторон и беспрецедентным событием в расширении географии смешанных единоборств по всему миру.

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Так, Parimatch стал первым в истории маркетинговым партнером UFC из Восточной Европы. Холдинг выступит "Представляющим партнером" первого в мире мероприятия UFC на территории стран СНГ – UFC FIGHT NIGHT MOSCOW, которое состоится 15 сентября 2018 года, на стадионе "Олимпийский" в Москве.

Chris Unger/Zuffa LLC

"Мы очень рады, что начали работу с Parimatch – глобальным брендом, выросшим из небольшой компании в одну из крупнейших в мире международных игровых сетей всего за несколько десятилетий", – сказал, Вице-президент UFC по международным маркетинговым партнерствам, Рене Валенсия. – Мы с нетерпением ждем совместной работы с Parimatch, поскольку продолжаем расширять географию нашего бренда, и популяризировать спорт MMA по всему миру".

Помимо стандартных спонсорских проявлений, спортсмены, которые участвуют в соревнованиях UFC в EБВA регионе (за исключением событий в России и СНГ), будут указывать бренд Parimatch в своем UFC Fight Kit. В дополнение к этому, во время live-событий региона, бренд Parimatch в качестве "Презентационного партнера" будет присутствовать во всемирно известном ринге UFC, который называется Octagon®, на официальном сайте UFC.com и будет кросс-интегрирован в различные медиа и диджитал платформы.

Chris Unger/Zuffa LLC

"Партнерство с UFC – огромный шаг как для Холдинга, так и для будущего MMA в Европе и во всем мире. Наше сотрудничество означает, что бренд Parimatch будет впитывать ДНК смешанных боевых искусств в нескольких странах и регионах одновременно. 15 сентября UFC проведет свое первое мероприятие на территории СНГ, и это станет стартом нашего нового партнерства", – сказал Сергей Портнов, генеральный директор Parimatch.

Сегодня Parimatch развивает беттинговый бизнес в странах СНГ, Европе, Азии и Африке. В портфель спонсорских контрактов Холдинга входит сразу нескольких ведущих футбольных клубов Европы. Партнерство с UFC – новый вектор развития компании. Поддержка смешанных единоборств выбрана одним из приоритетных направлений в работе.

Справка о UFC®

UFC® является премиальным глобальным спортивным брендом и крупнейшим провайдером событий Pay-Per-View в мире. Отпраздновав свое 25-летие в 2018 году, UFC может похвастаться более чем 284 миллионами поклонников по всему миру и организацией более 400 мероприятий в 21 стране с момента его создания в 1993 году. В 2016 году глобальный лидер в области спорта, развлечений и моды Endeavor (ранее WME | IMG), вместе со стратегическими партнерами Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. Его штаб-квартира находится в Лас-Вегасе, а сеть сотрудников охватывает весь мир. UFC ежегодно выпускает более 40 live-мероприятий, которые проходят в самых престижных аренах по всему миру.

Chris Unger/Zuffa LLC

Прямые трансляции доступны в более чем 165 странах для более 1,1 миллиарда телевизионных зрителей по всему миру на 40 разных языках. UFC FIGHT PASS®, сервис цифровой подписки, предоставляет эксклюзивные live-мероприятия, тысячи боев по запросу и оригинальный контент для поклонников по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите UFC.com и UFC на Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @UFC.

Справка о Parimatch

Parimatch – международный холдинг, успешно работающий в сфере игорного бизнеса с 1994 года. Ведет свою деятельность в странах СНГ, Европы, Азии и Африки и насчитывает более 1 600 специалистов, работающих в странах присутствия. Штаб-квартира Холдинга расположена на Кипре.

Количество зарегистрированных интернет-пользователей холдинга на конец 2017 года превысило 2 миллиона, а ежедневное число ставок, совершаемых клиентами, достигло 700 тысяч.