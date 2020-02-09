UFC 247 завершился громким скандалом: все подробности

Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джона Джонса против претендента Доминика Рейеса завершился громким скандалом.

Причиной стало единогласное решение судей отдать победу обладателю титула, хотя многие эксперты и болельщики были иного мнения. Даже глава UFC Дана Уайт отметил, что Рейеса просто лишили победы.

Джонс – Рейес

"Оценка боя просто никудышная. Перед последним раундом я насчитал 3-1 в пользу Рейеса. Мои дети затерроризировали меня вопросами, что произошло с этим боем. "Как такое могло произойти, папа? Рейес выиграл этот бой". И список недовольных результатом огромен, люди до сих пор мне пишут", – заявил Уайт.

Отметим, что преимущество претендента доказывает и статистика – он выбросил на 12 ударов больше, а в ударах в голову и по корпусу разбил соперника 89-61.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка UFC Валентина Шевченко защитила пояс в наилегчайшей весовой категории, победив жестоким нокаутом американку Кэтлин Чукагян.

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