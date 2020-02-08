UFC 247: где смотреть онлайн, по каком каналу бои Джонс – Рейес и Шевченко – Чукагян

В субботу, 8 февраля, в американском Хьюстоне состоится номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 247.

Турнир примечателен тем, что в его рамках состоятся сразу два титульных боя. В соглавном событии за титул чемпионки в наилегчайшем весе подерутся Валентина Шевченко из Кыргызстана и Кэтлин Чукагян из США. А в мейнивенте американцы Джон Джонс и Доминик Рейес разыграют титул в полутяжелой весовой категории.

UFC

В Украине увидеть UFC 247 можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports . Время начала – в 5:00 воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени .

Россияне смогут следить за трансляцией на мультимедийной платформе Wink .

В Грузии турнир покажет AdjaraSport.

В Беларуси – VOKA.TV.

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