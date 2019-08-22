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"Убл*дка кусок!" Российского танцора, ударившего партнершу на ЧМ, разнесли в сети

2.2т Читать материал на украинском

Российский танцор Кирилл Паршаков, который в полуфинале чемпионата мира ударил партнершу, подвергся жесткой критике за свой поступок.

В социальной сети Facebook спортсмен объяснил инцидент эмоциями после неудачного выступления и получил множество гневных комментариев.

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"Это не эмоции, чувак, это уголовка. Ты в тюрьме должен быть, а не на сцене", "Козел ты, Кирилл. Жаль, что жена сразу не подаст на тебя в суд прямо там", "Это насилие, это беспредел, это кошмар и позор!", "Ублюдка кусок", "Жаль, что законодательство РФ все еще на уровне средневековья в вопросах насилия в семье", "Выступление прошло не по плану – получи, партнерша, в табло? Это так типа работает?", "Весь мир узнал, как простые русские мужики учат своих жен", – пишут в комментариях.

Кроме того, пользователи осудили супругу Паршакова Анну Гудыно, которая отказалась подавать заявление в полицию. "Он позволяет себе ударить женщину, она – покрывает и прощает и это не из любви, а от страха. Страх остаться одной, страх перемен и обнуления", "Анна, бегите от этого м*дака", – посоветовали спортсменке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист-предатель Хоэль Боломбой потерял место в сборной России и пропустит чемпионат мира.

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Место
Аргентина Буэнос-Айрес
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Раися вперде
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