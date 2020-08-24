"Твои дети меняют мир, люблю тебя!" Как спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости

Украина в понедельник, 24 августа, празднует 29-й День Независимости.

Отечественные спортсмены не остались в стороне от национального праздника. В социальных сетях звезды спорта признавались в любви к стране и обращались к соотечественникам.

Так легенда "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский отметил, что хочет жить в свободной и независимой стране.

"Я уверен, что Вы, Украинцы, так же как и я, хотите жить в стране, независимой ни от кого! В стране, где мирное небо над головой. В стране, объединенной одной мыслью. В объединенной стране! Где делая свои добрые дела, мы бы процветали и только прославляли свою Родину!" – написал СаШо в Instagram.

Шовковский пожелал всем жить в свободной и независимой Украины. Instagram Александра Шовковского

В свою очередь теннисист Сергей Стаховский отметил, что гордится выступать под сине-желтым флагом.

"С Днем Рождения, Ненька! Твои дети меняют мир, а твои сыновья защищают тебя, не жалея своей жизни! Соревноваться под твоим флагом большая честь, а защищать его – наибольшая ответственность", – подчеркнул теннисист.

Стаховский вспомнил о защитниках Украины Instagram Сергея Стаховского

Его коллега первая ракетка страны Элина Свитолина также выразила гордость быть украинкой.

"С гордостью выступаю под украинским флагом, представляя Украину на мировой спортивной арене. Украина начинается с каждого из нас. С днем рождения, Украина!" – выложила пост спортсменка в Facebook.

Первая ракетка страны гордится быть украинкой. Facebook Элины Свитолиной

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев выразил уверенность в том, что Украину ждет большое будущее.

"С праздником, Украина! Горжусь всеми, кто защищает и прославляет нашу страну в эти нелегкие времена. Помните, что страну своей мечты строите именно вы и именно сейчас! Нас ждет большое будущее, все лучшее впереди", – отметил атлет в Instagram.

Олимпийский чемпион Верняев обратился к украинцам Instagram Олега Верняева

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подчеркнул, что гордится быть украинцем.

Легендарный Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости. Instagram Андрея Шевченко

Легенда бокса Владимир Кличко в свою очередь отметил, что с Украиной до конца.

Кличко-младший поздравил украинцев с Днем Независимости. Instagram Владимира Кличко

Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед призналась в любви стране. "С Днем Независимости, Украина! Люблю тебя", – написала она в Instagram.

Дзюдоистка Белодед провела День Независимости на Софиевской площади. Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандала после того, как "Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости.

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