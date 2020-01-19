Турнир в Москве завершился грандиозной дракой

Соревнования по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершились массовой дракой.

На кадрах видно начало конфликта. Участников пытаются разнять зрители, находящиеся в зале. Однако это не удается, и в потасовке принимают участие все больше людей. Во время стычки ее участников бросают на пол и бьют ногами.

"По факту информации в опубликованном видео драки в г.о. Красногорск сотрудниками полиции проводится проверка", — сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Причины, по которым начался конфликт, неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время турнира по боксу в Назрани (Ингушетия, Россия) произошла массовая драка с участием зрителей, в которой приняло участие несколько десятков человек.

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