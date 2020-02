Трамп эпично оконфузился из-за Супербоула-2020

Президент США Дональд Трамп допустил эпичную ошибку, когда перепутал два американских штата, поздравляя "Канзас-Сити Чифс" с победой в Супербоуле-2020.

"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс", которые находились под огромным давлением, с отличной игрой и фантастическим камбэком. Вы с честью представили великий штат Канзас и всю Америку. Наша страна гордится вами", – написал Трамп у себя в Twitter.

this tweet is shocking. I can't believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E