Трамп эпично оконфузился из-за Супербоула-2020

Президент США Дональд Трамп допустил эпичную ошибку, когда перепутал два американских штата, поздравляя "Канзас-Сити Чифс" с победой в Супербоуле-2020.

"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс", которые находились под огромным давлением, с отличной игрой и фантастическим камбэком. Вы с честью представили великий штат Канзас и всю Америку. Наша страна гордится вами", – написал Трамп у себя в Twitter.

Дональд Трамп News18.com

this tweet is shocking. I can't believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) February 3, 2020

Проблема в том, что победители Супербоула-2020 базируются в одноименном городе в штате Миссури, а не в Канзасе. Президент США быстро осознал свою ошибку и удалил твит, написав правильное название штата, который представляют победители, однако многие пользователи сети успели зафиксировать оплошность главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Канзас-Сити Чифс" стали победителями Национальной футбольной лиги (НФЛ) впервые за 50 лет. В финале они в драматичном поединке одолели "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20.

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