Трагедия в США: летевший со скоростью 160 км/ч мяч сделал двухлетнюю девочку инвалидом

Двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы во время одного из матчей MLB (Главной лиги бейсбола) в США.

По информации The Sun, в ребенка угодил мяч, который летел со скоростью 160 км/ч после удара игрока команды "Чикаго Кабс" Элберта Альморы. Девочке диагностировали перелом черепа, врачи выявили непоправимый урон головному мозгу. Травма носит постоянный характер.

Двухлетняя девочка получила тяжелую травму во время бейсбольного матча в США

"У нее судороги, она принимает лекарства, и последствия травмы будут мучить ее всю жизнь", – сказал адвокат семьи Ричард Митхофф и добавил, что повреждение сопоставимо с инсультом. Помимо судорог, травма повлекла за собой потерю чувствительности и ориентации в пространстве.

25-летний Альмора был ошеломлен случившимся. "Постоянно молюсь за эту маленькую девочку. Я потерял дар речи, мне нечего сказать как отцу двух сыновей", – сказал он журналистам.

Двухлетняя девочка получила тяжелую травму во время бейсбольного матча - игрок был ошарашен случившемся

Двухлетняя девочка получила тяжелую травму во время бейсбольного матча в США

Инцидент произошел 27 мая в Техасе. По данным Eurosport, в декабре 2019 года руководство MLB обязало все 30 команд использовать с 2020 года защитную сетку по всему периметру стадиона.

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