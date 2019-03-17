Топовый боец UFC избил соперника во время интервью - момент попал в эфир

Топовый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль напал на Леона Эдвардса во время телеинтервью после турнира UFC Fight Night 147 в Лондоне.

Масвидаль нокаутировал Даррена Тилла, а Эдвардс по очкам победил Гуннара Нельсона.

Хорхе увидел Леона, подошел к нему и неожиданно нанес несколько серьезных ударов, поставив ему рассечение над левым глазом.

"Я даже не могу поверить, что такое произошло. UFC нужно провести работу над тем, чтобы такое дерьмо не случалось на наших турнирах", - прокомментировал эпизод президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перейра своей техникой произвел настоящий фурор на турнире Road FC.

По ходу схватки бразилец неоднократно демонстрировал нестандартную технику: крутил вертушки, исполнял лунное сальто и использовал клетку, чтобы оттолкнуться и ударить оппонента.

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