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The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2

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В шанхайском комплексе "Мерседес-Бенц Арена" завершился плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019.

The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2

Европейская команда OG в гранд-финале обыграла соотечественников Team Liquid со счетом 3:1, став первым в истории двукратным победителем The International. Для победы OG понадобилось четыре карты.

The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2
The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2
The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2

Первую OG проиграли, но остальные были выиграны без особых проблем. Помимо титула чемпиона мира, OG заработали 45% общего призового фонда. Сумма в размере $15,6 млн, является рекордным выигрышем в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработали чуть более $ 4 млн.

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Тема
Киберспорт
Место
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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