Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

The International 2019: российская Virtus.pro сенсационно вылетела с ЧМ по Dota 2

893 Читать материал на украинском

Российская команда Virtus.pro потерпела грандиозное фиаско на чемпионате мира по Dota 2The International 2019, который проходит в Шанхае.

Во втором раунде нижней сетки финальной стадии соревнований команда Романа RAMZEs Кушнарева потерпела поражение от китайской Royal Never Give Up со счетом – 0:2. При этом россияне считались безоговорочными фаворитами противостояния – ставки на их победу принимались с коэффициентом 1,248. В то же время успех хозяев турнира оценивался котировкой 3,88.

Новости
The International 2019: расписание и результаты плей-офф ЧМ по Dota 2 21 августа

Virtus.pro

Virtus.pro

Это поражение означает для Virtus.pro вылет из турнира, призовой фонд которого составляет 33 миллиона долларов. Россияне, заняв 9-12 места, заработали 674 тысячи. Отметим, что на двух предыдущих ЧМ команда занимала 5-6 места.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев отметился невероятным достижением на The International 2019, уничтожив в одиночку команду соперника.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Киберспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Киберспорт
Место
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А можно поподробнее узнать об успехах украинцев на этом чемпионате?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Крымчанин Юрий, да. Они не выступали, потому что когда все готовились, они скакали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...