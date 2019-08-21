The International 2019: российская Virtus.pro сенсационно вылетела с ЧМ по Dota 2

Российская команда Virtus.pro потерпела грандиозное фиаско на чемпионате мира по Dota 2 – The International 2019, который проходит в Шанхае.

Во втором раунде нижней сетки финальной стадии соревнований команда Романа RAMZEs Кушнарева потерпела поражение от китайской Royal Never Give Up со счетом – 0:2. При этом россияне считались безоговорочными фаворитами противостояния – ставки на их победу принимались с коэффициентом 1,248. В то же время успех хозяев турнира оценивался котировкой 3,88.

Virtus.pro

Это поражение означает для Virtus.pro вылет из турнира, призовой фонд которого составляет 33 миллиона долларов. Россияне, заняв 9-12 места, заработали 674 тысячи. Отметим, что на двух предыдущих ЧМ команда занимала 5-6 места.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев отметился невероятным достижением на The International 2019, уничтожив в одиночку команду соперника.

О спорте и не только – в нашем Instagram!