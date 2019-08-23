The International 2019: результаты, расписание и сетка плей-офф ЧМ по Dota 2 23 августа

На чемпионате мира по Dota 2, который в эти дни проходит в китайском Шанхае, команды приближаются к самому главному событию турнира – гранд-финалу The International 2019.

Накануне определились финалисты верхней сетки соревнований. В битве за путевку в решающий матч турнира поспорят китайская PSG.LGD и европейская OG.

23 августа разыгрываются путевки в финал нижней сетки соревнований. Вашему вниманию расписание игрового дня.

5:40 – Нижняя сетка, третий раунд, Royal Never Give Up (Китай) – Team Liquid (Европа)

9:00 – Нижняя сетка, третий раунд, Infamous (Перу) – Team Secret (Европа)

13:00 – Нижняя сетка, четвертый раунд, Evil Geniuses (США) – ТВD

Как сообщал OBOZREVATEL, узбекский геймер отметился невероятным достижением на The Internetional 2019.

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