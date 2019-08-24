The International 2019: где смотреть онлайн гранд-финал

На чемпионате мира по Dota 2 в воскресенье, 25 августа, определится победитель грандфинала. Сильнейшая команда The International 2019 получит более 15 миллионов долларов.

В решающей битве до трех побед точно сыграет европейская OG, которая посоревнуется за главный приз соревнований второй год подряд. Ее соперник определяется в поединке китайской PSG.LGD и европейской Team Liquid.

The International 2019 Instagram Dota 2

Увидеть поединок главного киберспортивного турнира года можно будет благодаря трансляциям в социальной сети Twitch. В частности, прямой эфир из Шанхая проведет русскоязычный канал dota2ti_ru.

Кроме того, трансляция будет доступна на канале Dota 2 на стримминговой платформе Stream.tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская команда Virtus.pro позорно вылетела с The International 2019, проиграв аутсайдерам из Китая.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!