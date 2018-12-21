''Озаботились, бедные'': Лукашенко резко ответил России насчет спортсменов

Главе Беларуси Александр Лукашенко возмущен российскими СМИ, который раздули скандал из-за его фразу, записанной одним спортивным чиновником.

На совещании в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта в объектив телевизионных камер попала страница блокнота госслужащего, где была записана фраза: "Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне…". Данный фрагмент засветился в новостях.

"Как будто я про каких-то "телок" [говорил], а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", - резко отреагировал президент, объяснив, что на совещании он поднимал вопрос о мышлении некоторых современных спортсменов.

По мнению президента, он дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки", что и записал чиновник. Лукашенко также принес извинения женщинам за неуважительное слово, пояснив, что это просто мышление спортсменов, сообщает belnovosti.by.

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